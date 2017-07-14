Силовые структуры
 

Минобороны сообщило о 6 перехватах самолетов-разведчиков за неделю

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Самолеты российской ПВО за прошедшую неделю шесть раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, сообщается в графической сводке Минобороны, опубликованной на сайте ведомства.

Воздушную разведку у границ России вели 20 аппаратов. Как отмечается, нарушений российского воздушного пространства не допущено.

Кроме того, российские специалисты провели три инспекции на территории иностранных государств — США, Норвегии и Испании.

Одну инспекцию в рамках договора по открытому небу на территории России провела совместная миссия Польши и Словакии.

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