Расхитители денег на военные стройки в Арктике получили условные сроки

Два фигуранта уголовного дела о хищении 223 миллионов рублей, выделенных на строительство военных объектов в Арктике, получили условные сроки. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Наталья Стребкова и Ислам Пирахмаев признали вину в инкриминируемых деяниях, в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года», — цитирует агентство сообщение судебной пресс-службы.

Суд установил, что сотрудник Спецстроя Пирахмаев помогал готовить документы на строительство ранее осужденному фигуранту дела Андрею Пантелееву. В заявке на строительство говорилось, что компания Пантелеева «АС-Инжениринг» имеет опыт аналогичных работ и может их выполнить, однако это было не так.

Таким образом, Пантелеев с июля 2014 года по декабрь 2015 года похитил не менее 223,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета и принадлежащих Спецстрою России. Пантелеев и Стребкова обналичили деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

Еще один фигурант дела Александр Кузнецов вернул 80 миллионов рублей и получил два года условно. Пантелеев признал вину, его также осудили на два года условно.