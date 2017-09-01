Шойгу назвал освоение Арктики гарантией независимости России

Освоение Арктики гарантирует обеспечение независимости России в будущем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

Об этом министр говорил с воспитанницами пансиона Минобороны России. После торжественного мероприятия он принял участие в дебатах на тему освоения Арктики, во время которых девушки разделились на две команды.

Одна из команд выступала за то, что начинать освоение Арктики нужно как можно скорее, тогда как вторая придерживалась мнения, что сейчас это нецелесообразно.

Сторонники развития региона назвали Арктику кладовой природных ресурсов, отметили значение Северного морского пути, возможность повышения качества жизни коренных народов Севера и международного сотрудничества, а также обратили внимание на роль Арктики в обеспечении безопасности России.

Вторая команда решила, что торопиться с развитием региона не стоит из-за существующих проблем в экономике. Девушки озвучили сомнения в практической целесообразности освоения региона и в том, что это принесет пользу коренным народам Севера, а также указали на возможное обострение политического противостояния в Арктике между мировыми державами.

Резюмировал дебаты министр обороны, встав на сторону первой команды.

30 августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия при осуществлении планов по освоению Арктики готова к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами. При этом глава государства отметил важность открытого подхода и защиты уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов.