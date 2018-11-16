На Универсиаду-2019 потратят еще 7,7 миллиарда рублей

На подготовку Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске будет потрачено еще 7,7 миллиарда рублей – такая сумма заложена на эту цель в региональной бюджете на следующий год, сообщает «Наш Красноярский край».

Упомянутую сумму выделят на завершающие этапы подготовительных мероприятий в рамках заключенных контрактов, а также на организацию и проведение самого мероприятия. 2,2 миллиарда будут из федерального бюджета, 5,5 миллиарда – из краевого

Издание отмечает, что изначально на Универсиаду планировалось потратить 46 миллиардов рублей, но расходы увеличились из-за желания властей параллельно благоустроить город.

Ранее сообщалось, что на время Игр в Красноярске будут работать «комфортные вытрезвители» на 26 мест для перебравших со спиртным болельщиков.

Зимняя Универсиада-2019 пройдет в России со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер Игр — компания «Норникель» — активно работает над продвижением и популяризацией Универсиады-2019, в том числе и «подвижными средствами». Так, символикой Студенческих игр брендированы три самолета авиакомпании «НордСтар», а в Московском метрополитене запустили фирменные поезда.

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