На время Универсиады-2019 в Красноярске появятся «комфортные вытрезвители»

Во время проведения Универсиады в Красноярске будет действовать «комфортный вытрезвитель» для перебравших со спиртным болельщиков. Об этом РИА Новости рассказала директор красноярского центра адаптации лиц, освобожденных из мест заключения, Альбина Бурьян.

«Это будет комфортное помещение на 26 койко-мест с постельным бельем. Возможно, кто-то из гостей сможет оказаться в нетрезвом состоянии, и чтобы ничего не случилось, может быть холодно на улице, человек спокойно выспится и протрезвеет», — сказала Бурьян.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в России со 2 по 12 марта 2019 года. 29 сентября в Москве стартовал российский этап факельной эстафеты. Он охватит 30 городов страны и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.

Генеральный партнер Игр — компания «Норникель» — активно работает над продвижением и популяризацией Универсиады-2019, в том числе и «подвижными средствами». Так, символикой Студенческих игр брендированы три самолета авиакомпании «НордСтар», а в Московском метрополитене запустили поезда Универсиады.

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