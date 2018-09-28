В Россию прибыл огонь зимней Универсиады 2019 года

Зажженный в итальянском Турине огонь XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года прибыл в Москву, где в субботу, 29 сентября, в парке «Зарядье» стартует российский этап факельной эстафеты, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Международный этап эстафеты уже стартовал 20 сентября в итальянском Турине, прошел в казахской Алма-Ате и китайском Харбине. Завтра будет большая эстафета в Москве. Для нас это весьма символическое событие», — рассказал на брифинге в Торгово-промышленной палате России гендиректор исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.

Маршрут движения эстафеты представил начальник Управления по вопросам реализации городских программ и поддержки физкультурно-спортивных организаций департамента спорта и туризма Москвы Дмитрий Краснюков.

Старт забега состоится в 17 часов в парке «Зарядье». «По набережным Москвы-реки: мимо Кремля, храма Христа Спасителя, здания Министерства обороны — эстафета пройдет по знаковым местам. Завершится она в Лужниках, где в 19 часов состоится финальное празднование на фестивальной площади. Мы всех туда приглашаем», — сообщил Краснюков.

Генеральным партнером эстафеты выступил «Норникель». Компания активно работает над продвижением и популяризацией Универсиады-2019, в том числе и «подвижными средствами»: так, символикой Студенческих игр брендированы три самолета авиакомпании «НордСтар», планируется запуск поезда Универсиады в Московском метрополитене.

«Спорт — наиболее яркое и очевидное воплощение таких общих для человечества ценностей, как сотрудничество, открытость, лидерство. Большинство из них соответствует миссии и ценностям нашей компании», — пояснил старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров.

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