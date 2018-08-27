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Волонтерами на Универсиаде в Красноярске захотели стать 35 тысяч человек

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Заявки на участие во Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в качестве волонтеров подали около 35 тысяч человек. Об этом сообщили РИА Новости в оргкомитете соревнований, которые пройдут в Красноярске следующей весной.

Списки отобранных организаторами добровольцев будут составлены в декабре.

Отмечается, что волонтеры будущей Универсиады смогут также поучаствовать в тестовых мероприятиях Всемирных студенческих игр.

Символический огонь зимней Универсиады в Красноярске зажгли в прошлом августе в Москве. В сентябре 2017 года организаторы презентовали Деревню Универсиады для размещения участников состязаний. Генеральный партнер игр — компания Норникель совместно с телеканалом Euronews организовали международный проект «Follow Up Siberia», участники которого — блогеры со всего мира — получили приглашение погостить в Красноярске.

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