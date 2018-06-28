Фадеев устроил отбор исполнителей гимна Универсиады-2019

Российский продюсер Максим Фадеев устроил отбор исполнителей для записи гимна Универсиады-2019, которая пройдет в Красноряске. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Перемещаемся в СИБИРЬ. В округ, где и пройдёт ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019!!! Красноярск 💪🏻Мы, совместно с компанией Норникель, объявляем эту неделю открытой для ваших заявок. Абсолютно любой город может принять участие в проекте #UNISONG. Из какого города вы, кстати? Правила для всех одинаковы - выкладывайте видео в свой профиль, где хорошо слышно вокал, ставьте в описании хэштег #UNISONG, пишите имя, возраст и город. Вас не только услышат, но и увидят в клипе на нашем YouTube канале. И напомню ещё раз, что каждый из участников #UNISONG может стать частью MALFA. P.S.: сегодня вся Россия отмечает День молодёжи. Кому, если не вам, удивлять, зажигать и становится новыми артистами? Верю! Фото опубликовано @fadeevmaxim

Кастинг уже прошел в Калининграде, Приволжском округе, Дагестане и на Урале. 28 июня начался отбор красноярских исполнителей.

Участникам достаточно записать и опубликовать видео, в котором спеть песню по своему выбору, а затем опубликовать в Instagram под хэштегом #unisong.

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