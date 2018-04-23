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Россиянам и иностранцам предложили найти уголки Сибири в своих городах

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Стартовавший в преддверии Универсиады-2019 в Красноярске проект Follow up Siberia дает возможность пользователям соцсетей со всего мира поучаствовать в онлайн-конкурсе и выиграть поездку в Сибирь. Об этом рассказали организаторы проекта на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Победителей ожидает и масса других приятных бонусов, которые пока держутся в секрете.

«Конкурс расчитан на то, что пользователи соцсетей расскажут, что сибирского они видели в своих городах, поставив официальный хэштег #FOLLOWUPSIBERIA. Мы надеемся, что в первую очередь на это откликнутся опытные блоггеры», – сказала старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Цель проекта, как и самой Универсиады, по ее словам, не только подарить людям несколько новых известных имен и определить «самых самых», но показать, что сложности в официальных политических отношениях между странами не лишают людей способности находить общий язык.

В проекте могут участвовать и те, кто живет в Сибири. Для них это возможность похвастать неизвестными красотами своего края. А для остальных – проявить талант в поиске интересных ассоциаций.

«Я никогда не был в Сибири. Только в Москве и Санкт-Петербурге, — высказался вице-президент контентной стратегии телеканала Euronews Ниаз Самадизадех. — Этот проект позволяет нам дать что-то свежее для нашей аудитории. Он отражает то, что мы делаем каждый день: мы говорим с людьми на родных языках, вещаем в 163 странах».

Проект Follow up Siberia [«следи за Сибирью» или «следуй за Сибирью»], по задумке его организаторов, поможет людям узнать, что представляет собой суровые земли за Уралом сегодня. «Многие не знают, где находится Сибирь, Красноярск. Не знают, что Красноярский край — это большой регион. Люди не знают, что тут есть современные города. Сюда можно приезжать и жить. Здесь ощущается особая энергетика природы и людей», — обратился к собравшимся в пресс-центре с экрана Максим Уразов — гендиректор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

По мнению авторов идеи онлайн-конкурса, никто как простые пользователи соцсетей не сможет эмоционально и в красках рассказать о новых спортивных и других объектах в Красноярске, появившихся в процессе подготовки к Универсиаде. «Можно это почувствовать физически. Какой аэропорт, дорога...», — прославленный фигурист, режиссер церемоний открытия и закрытия грядущих игр Илья Авербух.

Некоторые места уже прославлены, как минимум, на всю Россию. К примеру, Funpark «Бобровый лог», построенный Норникелем. «Он вошел в список лучших горнолыжных курортов страны. Теперь преображается территорию вокруг этого объекта, так как люди должны приехать и посмотреть прежде всего красивый город, а не только какие-то отдельные места», — рассказала Безденежных.

А еще Follow up Siberia может рассказать о маленьком городе Дудинка, который буквально ожил и преобразился в течение последних трех лет, после того, как там появился ледовый дворец и в нем стали проводить международные соревнования по керлингу. «Отремонтировали уже не одну гостиницу, открыли несколько ресторанов. Местные жители просто не верили, что люди приедут. Норникель три года поддерживает развитие этой истории», — уточнила Лариса Зелькова.

Достаточно яркой для передачи впечатлений под указанным хэштегом в соцсетях должна стать эстафета огня по студенческим кампусам многих стран, со стартом в Турине — месте проведения первой Универсиады. И, конечно, же церемония открытия состязаний.

«Для нас главное в этой церемонии говорить на языке молодых о Сибири, ее богатстве, о нашей стране. Очень много будет белого цвета. Церемонии будет отличаться от тех, которые были до этого», — приоткрыл завесу тайны Илья Авербух.

Представитель Euronews cчел нужным отметить, что проект не должен завершиться в 2019 году вместе с Универсиадой. «Follow up — говорит о постоянном движении, о том, что не будет никакого застоя. Это движение без начала и конца», — заключил он.

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