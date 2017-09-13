Деревня Универсиады-2019 в Красноярске примет свыше трех тысяч иностранцев

В Красноярском крае презентовали Деревню Универсиады-2019, состоящую из зон для спортменов и волонтеров, передает «Таймырский телеграф» в среду, 13 сентября.

«Зона кампуса в районе проспекта Свободный, где будут размещены спортсмены, носит название "Атлетическая Деревня", — рассказал проректор Сибирского федерального университета (СФУ) по организации и сопровождению проектов Роман Шорохов. — Для подготовки ядра "Атлетической Деревни" планируется построить два новых объекта – многофункциональный комплекс и медицинский центр. Кроме того, в рамках игр будут задействованы пять уже существующих комплексов общежитий, а также ряд действующих объектов университетской инфраструктуры. В свою очередь резиденция волонтеров разместится на другой площадке СФУ в районе Студгородка, и там появятся еще три новых объекта».

Среди прочих объектов, журналистам был представлен главный пункт питания спортсменов, способный одновременно принять 1100 человек, а также медцентр и открытый стадион для игры в футбол и регби, а также для занятий легкой атлетикой с трибунами, который будет отдан в распоряжение волонтеров

Связывать Атлетическую деревню и резиденцию волонтеров будет Студенческий бульвар, представляющий собой разветвленную сеть пешеходных дорожек.

«Очень важно, что Деревня зимней Универсиады-2019 располагается на территории Сибирского федерального университета – одного из лучших вузов в стране, имеющего хорошую инфраструктуру, — рассказал руководитель исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов. — Предполагается, что на территории Деревни будут проживать свыше 3000 спортсменов и международных делегатов из 50 стран. На момент состязаний это будет единый комплекс с максимально комфортными условиями для размещения всех спортсменов и официальных лиц».

7 августа в московском парке «Останкино» зажгли символический огонь зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Мероприятие организовала компания «Норникель».