Началось расселение красноярцев из аварийного жилья перед Универсиадой-2019

В Красноярске началась процедура расселения жителей аварийных домов в рамках подготовки к зимней Универсиаде 2019 года, пишет газета «Наш Красноярский край» в четверг, 10 августа.

Новые квартиры показывают жильцам бараков в центральной части города.

Всего, по словам заместителя руководителя департамента градостроительства Галины Голубь, в рамках красноярской реновации, планируется снести 68 ветхих домов, в которых проживают около 600 семей.

7 августа в столичном парке «Останкино» был зажжен символический огонь зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Мероприятие было организовано компанией «Норникель».

1 марта президенту России Владимиру Путину, посетившему Красноярский край, вручили символ грядущих всемирных студенческих игр — плюшевую лайку.