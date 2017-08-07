В Москве зажгли огонь Универсиады-2019

В столичном парке «Останкино» зажгли символичный огонь зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске, передает «Таймырский телеграф» в понедельник, 7 августа.

«Для нас красноярцев – это этап развития нашего города, это обновленное будущее, это причастность к уникальному событию спортивного мира», — отметила присутствовавшая на мероприятии, организованном компанией «Норникель», глава представительства края при правительстве РФ.

По словам вице-президента – статс-секретаря «Норникеля» Елены Безденежных, грядущие международные состязания — это шанс поддержать юное поколение жителей сурового Красноярья. «Мы желаем молодежи и нам — хороших впечатлений, прекрасных друзей и больших спортивных достижений», — процитировали ее в представительстве.

Кроме зажжения огня, в рамках праздника в столичном парке прошли мастер-классы, викторины, мини-турниры по футболу, хоккею и керлингу, а также телемост с Красноярском, с помощью которого молоды люди из столицы и из Сибири рассказали о своих ожиданиях о предстоящих студенческих играх.

Ранее, 1 марта, посетившему Красноярск президенту России Владимиру Путину подарили символ будущей Универсиады — плюшевую лайку. Глава государства получил ее из рук Сергея Корастылева — обладателя двукратного победителя и серебряного призера зимней Универсиады-2017 по биатлону