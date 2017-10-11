В Красноярске отпразднуют пятьсот дней до начала Всемирной зимней универсиады

Ряд праздничных мероприятий пройдет в Красноярске 18 октября, когда до начала XXIX Всемирной зимней универсиады останется пятьсот дней, пишет газета «Наш Красноярский край».

В фанпарке «Бобровый лог» проведут организованный дирекцией Универсиады и «Норникелем» праздник, гостей которого ждут представление театрального проекта «Театр на крыше» со спектаклем «Психея», выступлениями музыкальных групп «Лаймбридж» и «Дискотека Авария», а также резидента телепроекта «StandUp» канала ТНТ Славы Комиссаренко.

В Красноярске в этот день запустят вторые часы обратного отчета, откроется выставка сувениров для спортсменов и гостей грядущих состязаний, для школьников проведут тематические уроки.

Символический огонь зимней Универсиады-2019 зажгли 7 августа в Москве. В сентябре организаторы презентовали Деревню Универсиады-2019 для спортсменов и волонтеров.