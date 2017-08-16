Первую в стране постоянную площадку напольного керлинга откроют в Красноярске

В Красноярске откроется единственная в стране площадка напольного керлинга, пишет газета «Наш Красноярский край» в среду 16 августа. Аналогичная, по словам ее создателей, существует только в Германиии.

Площадка будет развернута в рамках проекта «Академия керлинга», стартующего в городе с четверга, 17 августа. В этот день пройдет открытый турнир по керлингу. А затем в академии, кроме соревнований и тренировок, планируется проводить семинары, квесты и встречи с известными спортсменами.

Отмечается, что керлинг входит в программу зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске.

10 августа в городе началась процедура жителей аварийных домов, расположенных в центральной части города, в новое жилье. Эта работа также проводится в рамках подготовки к Универсиаде. Всего администрация Красноярска планирует снести 68 ветхих домов, в которых сейчас проживают около 600 семей.

7 августа в Москве зажгли символический огонь зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Это мероприятие было организовано в парке «Останкино» компанией «Норникель».