Красноярские ремесленники создадут подарки для гостей Универсиады-2019

В Красноярском крае, с 29 сентября по 1 октября, на ярмарке ремесел проведут конкурс по созданию подарков для участников XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом пишет «Наш Красноярский край» во вторник, 26 сентября.

Лучшие изделия местных мастеров-ремесленников сохранят в специальном фонде, а затем вручат участникам и гостям состязаний.

13 сентября презентовали Деревню Универсиады-2019 для спортсменов и волонтеров.

10 августа в Красноярске, в рамках подготовке к Играм, началось расселение жителей аварийных домов-бараков, расположенных в центральной части города. Всего планируется снести 68 ветхих зданий, где живут около 600 семей.

7 августа в московском парке «Останкино» зажгли символический огонь зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Мероприятие организовала компания «Норникель».