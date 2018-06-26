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«Норникель» потратит треть миллиарда на красноярскую набережную

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Набережную реки Енисей в Красноярске благоустроят за счет «Норникеля», передает «Таймырский телеграф» во вторник, 26 июня.

Как сообщил вице-мэр города Олег Животов, компания планирует потрать на архитектурную подсветку, уличную мебель, освещение и озеленение 300 миллионов рублей.

За счет «Норникеля» также будет обустроен «Бобровый островок» на реке Базаиха возле фан-парка «Бобровый лог».

В благоустройство Красноярска перед Универсиадой-2019, по 50 миллионов и более, вложат и ряд других предприятий.

Ранее сообщалось, что «Норникель» и телеканал Euronews запустили международный творческий онлайн-конкурс в поддержку
XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Его участники должны рассказать и запечатлеть, что-нибудь сибирское в своих городах, поставив на снимке хэштег #FOLLOWUPSIBERIA.

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