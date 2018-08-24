Блогеры со всего мира отправятся в Сибирь

Международная команда второго тура кросс-культурного проекта «Follow Up Siberia!» в течение четырех дней будет открывать для себя Красноярск, его жителей и природу. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

С 24 по 28 августа 2018 года участники программы посетят фестиваль «Летний Горнолужник» в фанпарке «Бобровый Лог» и совершат восхождение на одну из высот эко-парка «Столбы». Также они встретятся с олимпийскими чемпионами-послами Универсиады и со множеством интересных красноярцев — дизайнерами, стилистами, блогерами и спортсменами, которые расскажут о своей жизни и достижениях.

«В Красноярске участники команды "Follow Up Siberia!" познакомятся с Сибирью традиционной, современной и дружелюбной. За изменением представлений зарубежных гостей о регионе можно будет наблюдать в режиме реального времени в их социальных сетях», — говорится в сообщении.

В отборочном туре приняли участие более 500 человек, в первую очередь блогеры, журналисты и спортсмены из стран мира. Всех них объединила мечта посетить Сибирь. В команду победителей вошли те, чьи конкурсные посты показались экспертной комиссии наиболее интересными. Всего в Красноярск отправятся десять человек: бразильский инстаграм-блогер Бруно Безерра, интернет-маркетолог из Италии Федерико Грациати, бренд-амбассадор из Греции Елена Матич, канадский журналист Джессика Локхарт, спортсмен из Панамы Джошуа Линотт, тревел-блогер из Индии Мридула Двиведи, австралийский видеооператор Николас Морли, швейцарский фотограф Паскаль Боэли и путешественники из Великобритании Чарльз Поли и Лорен Клифф.

Первый тур проекта состоялся в мае 2018 года. Тогда представители семи стран познакомились с таймырскими городами Норильск и Дудинка. В октябре пройдет третий тур, команда-победитель посетит Читу. Любой желающий может принять участие в digital-конкурсе «Уголок Сибири в моем городе», отыскав общие черты между своим городом или страной и далекой и неизведанной Сибирью.

Программа «Follow Up Siberia!», организованна генеральным партнером Зимней универсиады-2019 компанией «Норникель».

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