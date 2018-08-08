Высокоскоростной интернет придет на Чукотку нестандартным способом

Стоимость прокладки волоконно-оптической линии связи для доступа к высокоскоростному интернету на Чукотке составит около восьми миллиардов рублей. Об этом заявил на совещании в Анадыре глава Минсвязи Константин Носков, передает ТАСС.

«Эта сумма сравнима с затратами на оптоволокно по всему Дальнему Востоку», — отметил министр. Из-за дороговизны проекта задача по обеспечению Чукотки качественным и дешевым интернетом, по его словам, будет решена нестандартным способом.

В качестве одного из вариантов предполагается провести волоконно-оптическую линию по энергомосту из Магадана, что может существенно сократить стоимость работ.

«В каких-то точках региона останутся спутниковые каналы. Но есть и другие варианты, технические решения», — добавил Носков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!