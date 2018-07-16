Путин наградил сотрудников «Норникеля» за скоростной интернет в Норильске

За прокладку волоконно-оптической связи (ВОЛС) в Норильск сотрудники «Норникеля» получили награды от президента России Владимира Путина, передает в понедельник, 16 июля, «Таймырский телеграф».

Четверо из них получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: гендиректор компании« Единство», созданной «Норникелем» для прокладки связи, Татьяна Мохова, начальники участка Константин Никоненко и Кирилл Шамардин, инженер по связи Александр Семенюк.

Еще нескольким людям вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Появление высокоскоростного интернета отпраздновали в Норильске в сентябре прошлого года. Символическую кнопку запуска работы ВОЛС нажал президент «Норникеля» Владимир Потанин, премьер-министр Красноярского края Виктор Томенко и глава Минсвязи России Николай Никифоров.

На реализацию проекта по прокладке трассы ВОЛС протяженностью 956 километров от Нового Уренгоя до Норильска компания Потанина потратила 2,5 миллиарда рублей.

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