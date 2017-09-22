В Норильске отпраздновали появление высокоскорстного интернета в городе

Успешное завершение проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и появление в городе высокоскоростного интернета отпраздновали в Норильске, передает «Таймырский телеграф» в пятницу, 22 сентября.

Торжества стартовали на нескольких площадках в 18:00 по местному времени (14:00 мск). Символическую кнопку запуска работы ВОЛС нажали: президент «Норникеля» Владимир Потанин, премьер-министр Красноярского края Виктор Томенко и глава федерального Минсвязи Николай Никифоров.

Через интернет свои видеопоздравления норильчанам прислали звезды российской эстрады и космонавты с орбиты.

Сервис «Яндекс.Музыка подарил первым 30 тысячам подписчиков из Норильска бесплатную подписку, с предупреждением об осторожности при обращении с новыми интернет-возможностями к горожанам также обратился руководитель Лаборатории Касперского Евгений Касперский.

Запуск высокоскоростного интернета в городе также отметили праздничным салютом.

ВОЛС провели в Норильск из Нового Уренгоя. Протяженность трассы по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края составила 956 километров. Финансирование проекта, стоимостью 2,5 миллиарда рублей, взял на себя «Норникель».

