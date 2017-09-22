В Норильске появился скоростной интернет

В Норильске завершены работы по строительству волоконно-оптической линии связи по маршруту Новый Уренгой – Игарка – Снежногорск – Норильск. Крупный промышленный центр Заполярья получил широкополосный доступ к сети интернет и бесплатный доступ к ведущим российским интернет-сервисам. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пропускная способность новой трассы – 40 Гигабит в секунду. При этом основная часть (более 90 процентов) емкости нового канала выделяется для использования населением Норильска. Для сравнения – до реализации проекта на весь норильский промышленный кластер и нужды населения приходился спутниковый канал пропускной способностью всего лишь 1Гбит, что не позволяло жителям не только смотреть фильмы или играть в онлайн игры, но даже пользоваться Skype и другими аналогичными сервисами. Стриминговые сервисы и даже социальные сети из-за «узкого» канала были фактически недоступны горожанам.

Проект реализовала компания «Норникель», в рамках комплексного развития Норильского промышленного района. Отмечается, что инвестиции компании составили 2,5 миллиарда рублей.

К проекту присоединились крупнейшие компании страны, предоставляющие услуги с помощью сети Интернет, обеспечив бесплатный доступ к своим сервисам и премиум-пакетам. «Лаборатория Касперского», Яндекс.Музыка, Игры Mail.ru и социальная сеть «Одноклассники», Rambler&Co, онлайн кинотеатр ОККО, онлайн школа английского языка SKYENG, сервис телемедицины «Онлайн Доктор», Wargaming и издательство «Манн, Иванов и Фербер» подарили жителям Норильска пакет услуг совокупной стоимостью более 60 млн рублей.