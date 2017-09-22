«Ждем, пока прогрузится картинка»

В пятницу, 22 сентября, на Комсомольской площади Норильска состоится торжественное открытие высокоскоростного и широкополосного доступа в интернет. Северяне уже сейчас запускают хештеги #Норильсквсети, #спасибоНорникель и делятся во «ВКонтакте» сообщениями «Интернет или смерть, детка!». Корреспондент «Ленты.ру» пообщался норильчанами и выяснил, каково это: жить без высокоскоростного интернета.

Жизнь без интернета

Несмотря на распространенное заблуждение о том, что в Норильске интернета нет вообще, он все-таки есть. По словам норильчанина Родиона Рословеца, большинство жителей города выходят в сеть со смартфонов. Это обусловлено тем, что пользователям ПК дается очень мало трафика.

Он подчеркивает, что интернет на компьютерах работает гораздо быстрее, чем на мобильных телефонах, но расценки не позволяют пользоваться им постоянно. «Мой домашний провайдер — небезызвестная "яичная" компания. За 800 рублей в месяц я получаю всего два гигабайта трафика. Использую я его редко: только для того, чтобы скачать то, что сложно найти в локальной сети», — признается Рословец.

И добавляет, что с мобильным интернетом в Норильске тоже не все так просто: за те же 2 гигабайта он вынужден платить по 650 рублей ежемесячно. «В среднем скорость достигает 500 килобит в секунду, но вечерами падает до 120-150. Чтобы нормально пользоваться интернетом, приходится вставать в 7-8 утра — нагрузка маленькая, и скорость вырастает до 1,5 мегабит. У нас это считается быстро. В общем, на данный момент в Норильске с интернетом туго», — отмечает северянин.

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

«В Норильске с интернетом пока все фигово», — начинает свой рассказ о чудесах заполярной сети знакомый Рословца Роман Кравченко. По его словам, несмотря на слухи, горожане активно пользуются интернетом. «Ну, настолько активно, насколько позволяет ограниченная скорость», — тут же оговаривается он.

Как и Рословец, Кравченко считает, что цены на интернет в Норильске «высоковаты». «У меня, например, выходит примерно тысяча рублей за четыре гигабайта в месяц. А с мобильным интернетом, как говорится, раз на раз: то летает, то колом встанет. В любом случае скорость оставляет желать лучшего», — резюмирует он.

Локалка — наше все

Как утверждает Рословец, локальная сеть в Норильске — это на деле и есть местный интернет. «Локалка — наше все. Всего сетей около десятка, не считая корпоративных. Самая популярная — Allnorilsk. Почти весь контент добавляется силами самих пользователей: кто-то скачивает ролики с YouTube и заливает на наш местный видеопортал», — рассказывает северянин.

Локальная сеть в Норильске — стартовая страница, где пользователь может выбрать нужный ему раздел. Помимо видеопортала, там имеются свои торрент-трекеры, новости, форумы, игровые сервера и даже афиши кинотеатров. «Естественно, скорость гораздо выше, да и нет ограничения по трафику», — говорит Рословец.

Кравченко объясняет, что локальные сети пополняются контентом благодаря добрым людям, обладающим излишками интернет-трафика. «Кому-то везет, и он получает какой-нибудь корпоративный тариф, например 40 гигабайт за 400 рублей в месяц», — приводит пример он.

И признается, что именно благодаря таким везунчикам норильчане знакомятся с новинками киноиндустрии, играют и скачивают компьютерные игры. «Куда же без задротов? Мой товарищ пару дней назад рассказывал, что за четыре часа выкачал 20 гигабайт. Но это разовый случай: все зависит от загруженности канала», — уверяет северянин.

Фото: Денис Вышинский / «Коммерсантъ»

«О всяких значимых для мира интернета событиях типа Versus Battle между Оксимироном и Гнойным мы, конечно, узнаем несколько позже, но все-таки узнаем. Опять же, низкий поклон тем, кто качает с YouTube и заливают в локалку. Так что мы в курсе всех блогерских поединков», — подчеркивает Рословец.

Он отмечает, что в Норильске YouTube и социальные сети очень популярны. «Все проводят там много времени, но норильчане чуток больше — потому что ждем, пока прогрузится картинка», — смеется он.

Культура скачивания

Большинство норильчан предпочитают не тратить деньги на видеоигры, а скачивают их с локальных трекеров. «Зачем платить за то, что можно скачать бесплатно? Только если за игрушки для консолей. Хотя признаюсь: есть у нас пара магазинчиков, которые специализируются на продаже лицензионных дисков. Да и работают они довольно давно. Видимо, окупаемость есть», — рассуждает Рословец.

Точно так же горожане относятся и к кинофильмам. «Новинки у нас появляются довольно оперативно: как только фильм выходит на носителе, он в тот же день есть и у нас в локальной сети. В крайнем случае, через пару дней. То же касается софтов для смартфонов и прочих программ, — заявляет Рословец. — Умельцы взломали, выложили в интернет, кто-нибудь из норильчан скачал и залил на трекер».

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

В то же время в Норильске до сих пор много локальных серверов для онлайн-игр. Их предоставляет провайдер, или местные самостоятельно создают сервер и приглашают туда желающих. «Немного попотеть с настройками клиента, поставить хост, и можно играть. Естественно, регистрация на таких серверах бесплатная, либо требуется чисто символическое пожертвование на поддержку проекта», — поясняет Рословец.

«Сам периодически поигрываю в WoW на сервере SnailZone. На официальных серверах народ тоже играет, но я себе не представляю, как им хватает терпения с нашим интернетом», — добавляет он, отмечая, что все компьютерные клубы в Норильске исчезли около восьми лет назад.

Полярное мнение

Как уверяет единственный в Норильске YouTube-блогер Владимир Узенюк, в северном городе очень сложно с интернетом. «Сеть работает нестабильно, постоянно прыгает — бывает, что один и тот же файл удается скачать быстро, а можно вообще никогда не скачать. По-разному. Я говорю только про скачивание, играть в игры тут вы не сможете», — заявляет он.

По его словам, чтобы было комфортно пользоваться интернетом с ПК, ежемесячно придется платить провайдеру четыре-пять тысяч рублей. «Если говорить о мобильном интернете, то можно поймать удачу за хвост и за тысячу рублей купить три гигабайта. Но опять же главную роль играет скорость. Многое, конечно, зависит и от местоположения: в некоторых районах сети нет вообще», — жалуется он, отмечая, что в город уже более пяти лет обещают провести нормальный интернет.

Забавно, что на аналогичный вопрос корреспондента «Ленты.ру» об условиях использования интернета в Норильске, один из горожан Владимир Галеев заметил, что «интернета тут попросту нет». «А тот, что есть — *** [очень] дорогой. В месяц у меня выходит примерно пять тысяч рублей. Покажите мне город с такими же расценками!» — возмутился он.