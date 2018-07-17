Кольские ученые опробуют новый метод очистки радиоактивных отходов

В «Кольском научном центре РАН» (КНЦ РАН) в августе-сентябре начнутся опыты по новым способам очистки жидких радиоактивных отходов. Если эксперименты окажутся успешными, разработку начнут постепенно внедрять в работу Кольской АЭС и других компаний. Об этом ТАСС сообщил доктор геолого-минералогических наук КНЦ РАН Григорий Иванюк.

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«Аналогов титаноиликатного сорбента, синтетического иванюкита SIV, который мы намерены производить, в России нет. Кроме того, наш сотрудник Сергей Бритвин впервые синтезировал слоистый титанат гидразина с выраженными восстановительными свойствами, которое может связать практически все известные радионуклиды от стронция и цезия до плутония и технеция. Первые партии обеих сорбентов — и в виде порошков, и в гранулах — уже произведены», — сказал Иванюк.

Разработка позволяет извлечь радионуклиды металлов при помощи титаносиликатных и титанатных сорбентов и хранить в составе титановой керамики — это безопаснее, чем другими способами.

По словам ученого, применяемые сейчас технологии не позволяют значительно уменьшить объем жидких радиоактивных отходов, и это осложняет их хранение. При этом новый методы помогут сократить их объем в 300-1000 раз, в зависимости от их исходной активности.

«Керамические гранулы или даже сам титаносиликатный (титанатный) осадок можно захоронить с меньшим риском, чем бочку с жидкими отходами, или же использовать при изготовлении батареек для радиоизотопных источников энергии, - но это направление еще требует доработки», — отметил Иванюк.

На проведение эксперимента компания «Норникель» выделила 13,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на приобретение и установку оборудования.

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