Мурманская область и «Норникель» договорились о сотрудничестве

Мурманская область поддержит инвестиционный проект «Норникеля» по реконфигурации производства «Кольской ГМК» стоимостью 25,7 миллиарда рублей. Это предусмотрено специальным инвестиционным контрактом, который компания и регион заключили сегодня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Контракт в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали Елена Безденежных, вице-президент «Норникеля», и Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Документ определяет формы и условия предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности при реализации стратегического инвестиционного проекта «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Проект рассчитан на пять лет — с 2018 по 2023 годы, он затрагивает все производственные площадки «Норникеля» в Мурманской области: Заполярный, Никель, Мончегорск. В его результате активы КГМК вырастут почти в два раза, существенно сократятся выбросы вредных веществ при производстве (в первую очередь на площадке Никель), а экономическая эффективность вырастет за счет снижения операционных затрат (на 17 процентов) и сокращения потерь металлов.

Основные мероприятия инвестиционного проекта — строительство узла отгрузки медно-никелевого концентрата на обогатительной фабрике в городе Заполярный и модернизация никелевой рафинировки (перевод отделения электролиза никеля №2 Цеха электролиза никеля на технологию электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей).

Узел отгрузки медно-никелевого концентрата — это новый технологический передел обогатительной фабрики, который предполагает разделение производимого медно-никелевого концентрат на «богатый» и «бедный» (по содержанию металлов). Применение новой технологии даст возможность КГМК сократить операционные затраты и потери металлов в процессе производства, повысить качество продукции. Особое место в проекте отводится экологии: за счет снижения количества выплавляемых никелевых анодов в плавильном отделении рафинировочного цеха существенно сократится воздействие на природу за счет уменьшения выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу.

«Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие развивалось, модернизировалось, обновлялись бы производственные мощности, повышалась эффективность, производительность труда», — сказала в ходе церемонии подписания Марина Ковтун. «Это масштабный проект. Мы предоставляем компании для его реализации налоговые льготы, при этом мы получим отдачу в виде сохранения рабочих мест, повышения экологичности предприятий и эффективности работы компании, что, безусловно, скажется и на социально-экономическом положении городов Никель, Заполярный и Мончегорск», — подчеркнула она.

Елена Безденежных, в свою очередь, отметила, что компания и регион смотрят в будущее, и от инвестиций «Норникеля» выиграет не только предприятие, но и бюджет. «Для любого предпринимателя, который вкладывает деньги в развитие производства, очевидно, что в последующие годы прибыль от этого производства позволит увеличить налоговые отчисления, а также будет способствовать развитию этой территории», — сказала вице-президент «Норникеля».