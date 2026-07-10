В России заявили об используемых ВСУ фашистских методах

Лантратова: ВСУ используют фашистские методы, пытая людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют фашистские методы, пытая людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«У нашего института уполномоченного по правам человека есть доказательства, как ВСУ систематически пытают людей», — сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что таким образом украинские солдаты применяют идеологию и методы фашизма.

Ранее Лантратова заявила, что на территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России. По ее словам, эти лагеря не посещает Международный Красный Крест.