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16:38, 10 июля 2026Россия

В России заявили об используемых ВСУ фашистских методах

Лантратова: ВСУ используют фашистские методы, пытая людей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Madonova / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют фашистские методы, пытая людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«У нашего института уполномоченного по правам человека есть доказательства, как ВСУ систематически пытают людей», — сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что таким образом украинские солдаты применяют идеологию и методы фашизма.

Ранее Лантратова заявила, что на территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России. По ее словам, эти лагеря не посещает Международный Красный Крест.

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