Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют фашистские методы, пытая людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.
«У нашего института уполномоченного по правам человека есть доказательства, как ВСУ систематически пытают людей», — сказала она.
Омбудсмен подчеркнула, что таким образом украинские солдаты применяют идеологию и методы фашизма.
Ранее Лантратова заявила, что на территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России. По ее словам, эти лагеря не посещает Международный Красный Крест.