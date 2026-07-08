Стало известно о тайных украинских лагерях с пленными россиянами

Омбудсмен Лантратова заявила о существовании тайных лагерей для бойцов ВС РФ на Украине

На территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России (ВС). Об этом стало известно из сообщения уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, ее слова приводит Telegram-канал «Вы слушали».

На видео Лантратова сообщает, что помимо «официального плена» российские военные попадают в подвалы, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

«Эти лагеря не посещает Международный Красный Крест. А мы видим, что там происходит. И, конечно, с этой историей мы тоже боремся, мы называем ее теневой плен», — заявила она. Омбудсмен подчеркнула, что у нее есть списки российских бойцов, которые находятся в таких подвалах, и власти ведут переговоры об их освобождении и из тайных лагерей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала» в Винницкой области пытали российских военных, попавших в плен. «"Скала" — это неучтенка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — заявил вернувшийся из плена россиянин.