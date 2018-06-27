Выбран новый президент Кольских саамов

Члены «Ассоциации кольских саамов» выбрали новым президентом Елену Гой. Вице-президентом назначена прежняя глава общественной организации Елена Яковлева, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Выборы состоялись в ходе конференции, в которой участвовали 25 из 30 делегатов от местных отделений «Ассоциации кольских саамов». Собравшиеся единогласно проголосовали за Елену Гой.

Гой уже успела встретиться с министром по внутренней политике и массовым коммуникациям Глебом Шинкарчуком, который от имени губернатора пожелал новому президенту успехов в работе на новом посту. Он напомнил, что главными целями деятельности ассоциации являются сохранение самобытности, языка и традиций коренного малочисленного народа Севера, защита их прав и интересов.

«Ассоциации кольских саамов» была создана в 1989 году. Она входи в состав Всероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» под руководством депутата Госдумы Григория Ледкова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!