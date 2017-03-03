В саамскую деревню на Кольском полуострове провели постоянную электросеть

Саамская деревня на севере Мурманской области Самь Сыйт получила постоянное электроснабжение. На торжественной церемонии в честь этого события присутствовала губернатор области Марина Ковтун, сообщает «Мурманский вестник».

«Мы считаем, что качество жизни должно быть одинаково хорошим как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Электрификация родовой саамской общины дает большую возможность развивать традиционный промысел и заниматься туризмом», — заявила Ковтун. До этого, отметила она, деревня девять лет обеспечивала себя электроэнергией с помощью дизель-генератора.

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Самь Сыйт — территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами, расположенная на Кольском полуострове. Она была создана для сохранения и развития традиционного образа жизни саамов, их способа ведения хозяйства, культуры и языка.

Деревня предлагает услуги этнотуризма — ее посетители могут познакомиться с историей народа саами, приобщиться к их быту, национальной кухне, играм и обрядам.

6 февраля в области отмечался Международный день саамов. В рамках празднования жителям региона показали первый в истории саамский мюзикл «Солнце над тундрой».

Саамы, или лапландцы, — финно-угорский коренной народ Северной Европы, заселяющий северные регионы России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Общая их численность — около 70 тысяч человек, в России их проживает две тысячи, в основном на территории Кольского полуострова.

