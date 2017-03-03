69-я параллель
 

В саамскую деревню на Кольском полуострове провели постоянную электросеть

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото

Саамская деревня на севере Мурманской области Самь Сыйт получила постоянное электроснабжение. На торжественной церемонии в честь этого события присутствовала губернатор области Марина Ковтун, сообщает «Мурманский вестник».

«Мы считаем, что качество жизни должно быть одинаково хорошим как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Электрификация родовой саамской общины дает большую возможность развивать традиционный промысел и заниматься туризмом», — заявила Ковтун. До этого, отметила она, деревня девять лет обеспечивала себя электроэнергией с помощью дизель-генератора.

Самь Сыйт — территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами, расположенная на Кольском полуострове. Она была создана для сохранения и развития традиционного образа жизни саамов, их способа ведения хозяйства, культуры и языка.

Деревня предлагает услуги этнотуризма — ее посетители могут познакомиться с историей народа саами, приобщиться к их быту, национальной кухне, играм и обрядам.

6 февраля в области отмечался Международный день саамов. В рамках празднования жителям региона показали первый в истории саамский мюзикл «Солнце над тундрой».

Саамы, или лапландцы, — финно-угорский коренной народ Северной Европы, заселяющий северные регионы России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Общая их численность — около 70 тысяч человек, в России их проживает две тысячи, в основном на территории Кольского полуострова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Саамская деревня обрела постоянное электроснабжение
В Мурманской области показали первый в истории саамский мюзикл
Памятник воину-оленеводу поссорил саамов
В Мурманске поставят памятник воинам-оленеводам
Последние новости
Захаровой понравились Ждун и Том Хэнкс в очереди к российскому послу в США
В сети вступились за раскритикованную Познером на «Минуте славы» девочку
В Москве мужчина ворвался с отдел микрозаймов с угрозой взорвать гранату
Пензенский суд счел законным увольнение взявшего за год 29 больничных механика
В Крыму рассказали о склонности украинских чиновников к самобичеванию
В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «военной агрессии» России
Годовалая девочка умерла после отравления картошкой фри и курицей на Ставрополье
69-я параллель
69-я параллель
 — 
17:10 2 марта 2017
View of Lake Imandra from the Khibiny Mountains

Кольский рубеж

Как новгородцы стали первыми исследователями Русского Севера
16:29 10 февраля 2017

В развитие села Териберка вложат 450 миллионов рублей

20:23 1 марта 2017

В городе Канск Красноярского края поселился одинокий белый лебедь

15:32 Сегодня

Деда Мороза в Лапландском заповеднике посетило рекордное число туристов

69-я параллель
 — 
14:45 19 января 2017

«Мамонты немедленно убьют тундру»

Ради чего на Русском Севере решили восстановить среду обитания древних животных
12:40 27 февраля 2017

На Земле Франца-Иосифа завершилась полярная ночь

15:47 3 февраля 2017

«Норникель» перестроит поселок на севере Таймыра

19:27 25 января 2017

Мотострелки Северного флота научились управлять оленями и ездовыми собаками

69-я параллель
 — 
13:32 26 февраля 2017

Неприступная красота

Каким видят плато Путорана в соцсетях
17:52 2 марта 2017

На Крайнем севере откроют круглогодичную станцию наблюдения за животными

12:49 2 марта 2017

Путин призвал Минтранс провести железнодорожную ветку до аэропорта Красноярска

16:47 20 февраля 2017

«Норникель» расширит использование системы бюджетного планирования c помощью IBM

Россия
«В слове "еще" — четыре ошибки»
Стоит ли заменить ЕГЭ на другую форму экзамена
Михаил Горбачев и Владимир ПутинБесплатный завет
Пригодятся ли Путину методы Горбачева по борьбе с пьянством и санкциями
Пьяный петербуржец попытался задушить фельдшера скорой
Машины из императорского гаража покажут в Сокольниках
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
В Кремле согласились с мнением Трампа о тотальной охоте на ведьм
Сенаторы предложили уточнить диапазон дат президентских выборов
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Антон Цветов : «Политическая ситуация на Филиппинах накаляется»
Жесткие методы борьбы с наркомафией множат число врагов президента Дутерте
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Белый дом признал факт встречи приближенных к Трампу людей с российским послом
Два мигранта погибли из-за пожара в итальянском лагере для временных рабочих
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Все материалы
Бывший СССР
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
В Киеве заявили о введении санкций против «душителей свободы слова» в Крыму
В Крыму рассказали о склонности украинских чиновников к самобичеванию
В киевской маршрутке бойца АТО отправили с удостоверением к Порошенко
Террор-машине из «Азова» дали семь лет колонии в Белоруссии
Колонна проституток прошла маршем по Киеву
Порошенко обвинил кричащих «Геть!» в желании раскачать лодку
Все материалы
Финансы
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Из России с помощью завышения цен в 2016 году вывели 9 миллиардов рублей
Глазьев нашел в Брюсселе центр управления экономикой Украины
Министр торговли США пообещал быть агрессивным
Минэнерго Украины выступило за запрет российского угля
Александр Бирман: Будьте идеалистами — требуйте достижимого
Почему Борис Титов занялся охранниками
Минфин раскрыл новые планы по скупке валюты
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Подельник Березовского из «Аэрофлота» признан виновным в крупном хищении
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа–Банком по основному долгу
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
Фонд «Сколково» и РВК создадут совместный проект
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
СКР объявил бывшего депутата Вороненкова в международный розыск
СМИ узнали о тяжелом ранении российского генерала в боях за Пальмиру
Главу столичной управы Перово арестовали по обвинению в мошенничестве
Эксперты рассказали о резком росте возможностей США в первом ядерном ударе
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Approximately 6 weeks estimated gestational age from conception, 8 weeks from LMPБог из пробирки
Эмбрион впервые вырастили вне утробы матери
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Система TRAPPIST-1 обошла Землю в шансах на зарождение жизни
Физики создали новую форму материи
Создатель Deus Ex раскрыл место Иисуса в игре
В НАСА предложили проложить туннель до Марса
Все материалы
Спорт
Битва чемпионов
РФПЛ выходит из зимней спячки самым принципиальным противостоянием последних лет
Хабиб Нурмагомедов «Если боя с Макгрегором не будет, то Хабиб сменит вес»
Отец Нурмагомедова — о предстоящем поединке сына с Тони Фергюсоном
Бухаров стал автором перового гола в РФПЛ в 2017 году
Во Франции усомнились в необходимости приглашать Шарапову на «Ролан Гаррос»
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Фуркад в шестой раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира
Переигровка скандального матча по бенди завершилась без автоголов
Все материалы
Культура
Миллионеры из трущоб
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Логана» до «Золота»
Михаил Айзенберг: На фоне оттепели
Какие стихи писали в начале 60-х
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «военной агрессии» России
Бэнкси открыл отель возле стены между Израилем и Палестиной
Вышел финальный трейлер фильма «Трейнспоттинг 2»
Род Стюарт извинился за видео из пустыни в стиле ИГ
Все материалы
Интернет и СМИ
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
«Кто-то выдернул интернет из розетки»
Как американцы выживали без доступа к сети
Киев отобрал лицензию у русскоязычного «Радио Вести»
Захаровой понравились Ждун и Том Хэнкс в очереди к российскому послу в США
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки
Девушка с синдромом Дауна станет телеведущей после флешмоба в соцсетях
Все материалы
Ценности
Лучшие подарки к 8 марта
Lalique вдохновился античными богинями и жрицами
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Nike впервые выпустил одежду для полных женщин
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Все материалы
Путешествия
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Спасшийся в море благодаря бую российский турист рассказал о пережитом
Заблудившихся в Рио из-за Google Maps туристов обстреляли неизвестные
Из испанского ресторана за минуту сбежали 120 не оплативших счет клиентов
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых в Крыму на четверть
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Джиджи Хадид снялась для обложки первого номера арабского Vogue
«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе
В Палестине в возрасте 40 лет умерла предполагаемая мать 69 детей
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
Все материалы
10 опций, которые должны быть в каждой машине
Полезные штуки, которые позарез нужны каждому покупателю новой машины
BMW и суперкары: история тюнинг-ателье Hamann
Ателье Hamann — детище талантливого гонщика, ставшее синонимом качества
Редкие иномарки на испытаниях в СССР
Эксклюзивные архивные фотографии иностранных машин на тестах в СССР
Полный привод атакует
Четыре ведущих колеса — только для войны и фермеров? Почему все изменилось
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Семиместный Volkswagen Tiguan добрался до европейцев
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы