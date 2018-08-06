Cамая северная арт-резиденция приняла первую творческую смену

В полярной арт-резиденции в поселке Никель на самом севере Кольского полуострова российские и иностранных художники представили свои проекты в рамках окончания первой творческой смены «Полярный день-2018», пишет «Мурманский вестник».

В течение нескольких недель участники из из Москвы, Нарьян-Мара и Казахстана при содействии местных жителей и куратора, московского художника Ивана Лунгина воплощали свои идеи в жизнь. Так, Дмитрий Горбас для своего арт-объекта — три три прозрачных экрана с ассамбляжами, выполненными в смешанной технике — использовал исторические материалы, местные легенды и найденные артефакты. Вера Петрова подарила поселку «ловцов ветра» в форме зайца, рыбы и баклана.

Художницы Дарья Яроменок и Екатерина Жингель в проекте «Присутствие – Отсутствие» представили фото Никеля без людей и керамический объект «Присутствие», выполненный из автографов сельчан.

Ника Пархомовская и Екатерина Дзвоник создали в поселке группу по занятию социальным танцем. Алена Орлова устроила курсы по рисованию песком, во время которых были сняты ролики с песочной анимацией и мультфильм с пластилиновыми героями. Благодаря «Норникелю» в библиотеке, музее, детских садах и доме детского творчества появились специальные световые столы, за которыми жители смогут заниматься рисованием песком.

Куратор Иван Лунгин в эти две недели создал серию уникальных портретов никельчан при помощи фотоаппарата начала ХХ века. Снимки он развесил на стенх домов, где был сделан кадр.

Следующая встреча состоится зимой в рамках смены «Полярная ночь 2019».

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