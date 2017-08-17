В Норильске откроют школу стрит-арта

Школа стрит-арта откроется в Норильске в четверг 24 августа. Об этом сообщили изданию «Таймырский телеграф» в городском Молодежном центре.

Организаторы преследуют цель создания профессионального объединения художников, рисующих граффити.

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Обучение будет проводиться раз в неделю, бесплатно. В роли преподавателей выступят местные мастера уличного искусства, уже участвовавшие в нескольких масштабных арт-проектах.

В августе прошлого года в Норильске открылась первая заполярная арт-резиденция для художников. Приславшие заявки деятели искусства получили возможность бесплатного трансфера и аренды студии-мастерской для проживания. Участникам проекта под названием PolArt дали также шанс получить грант от компании «Норникель».

