В московском метро запустили поезд Универсиады-2019

Поезд, посвященный XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая в марте 2019 года пройдет в Красноярске, запустили в столичном метро, передает корреспондент «Ленты.ру».

Состав будет курсировать по Кольцевой ветке с пятницы, 9 ноября.

«Несколько месяцев отделяет нас от старта зимней Универсиады, которая впервые в истории пройдет в России, — сказала зампред правительства Ольга Голодец на торжественной церемонии запуска в электродепо «Красная Пресня». — И вот этот поезд — своеобразная визитная карточка Универсиады. Здесь собраны необычные факты про спорт, про жизнь на Севере в нашей стране. Этот поезд не оставит равнодушным никого».

Фото: Сергей Лютых 1 /8

Проект был организован «Норникелем» — генеральным партнером Игр. Компания провела конкурс на уникальный дизайн для поезда и взяла на себя расходы по его оформлению.

«Наша компания уделяет большое внимание развитию спорта во многих направлениях. Мы являемся владельцами клуба ЦСКА, партнерами российской хоккейной сборной и поддерживаем многие другие проекты, направленные на продвижение спортивного образа жизни, но Универсиада занимает особое положение, — пояснил статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов. — Ведь это мероприятие, которое по своей задумке и уровню организации соответствует Олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу».

«Универсиадским» стал поезд проекта «Русич». По словам начальника метрополитена Виктора Козловского, ежедневно в нем будут проезжать около 20 тысяч пассажиров. В подземку запускали уже несколько десятков особых составов, но впервые дизайнерами выступили обычные студенты.

«Наши первокурсники сами узнали о конкурсе и придумали концепт белого состава с такими вот осколками льда, — рассказала «Ленте.ру» директор Института дизайна РГУ имени Косыгина. — Идея понравилась организаторам. Ребят разделили на три команды. Одни рисовали орнаменты, другие — животных, и связали их с разными видами зимними видами спорта. Третья команда рисовала архитектуру, чтобы познакомить пассажиров поезда с Красноярском».

Кроме метропоезда, символом Универсиады — U-лайкой — уже брендированы три самолета компании Nordstar.

«Это очень нравится пассажирам, в особенности детям. Кроме того, в ходе каждого рейса в Красноярск экипаж рассказывает пассажирам о грядущих Играх, объявляет, что самолет летит в город Универсиады», — отметил Владислав Гасумянов.

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