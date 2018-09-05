В России смягчат требования ПДД на время Универсиады

На время проведения Универсиады-2019 в Красноярске правительство страны смягчило требования ПДД, передает «Таймырский телеграф».

В частности, коррективы внесли в статью, предусматривающую запрет на остановку любого транспорта на выделенных для движения автобусов полосах.

Так, исключение, в период с 23 февраля по 14 марта 2019 года, будет сделано не только для велосипедов и такси, но и для машин, которые будут перевозить участников состязаний, представителей FISU, прессы, техспециалистов и других людей, участвующих в мероприятиях Универсиады.

Аналогичная мера предпринималась во время ЧМ-2018 по футболу.

Ранее 4 сентября сообщалось, что в Красноярске появился первый сервис каршеринга. В городской администрации рассчитывают, что возможность поминутной аренды транспорта будет востребована у гостей грядущей Универсиады.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!