В Красноярске появился каршеринг

Первый сервис поминутной аренды автомобилей появился в Красноярске, передает trk7.ru.
«Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы клиенты могли оставлять авто на платных парковках бесплатно», — пояснили представители каршеринговой компании.
Первым сервис опробовал глава города Сергей Еремин. По его словам, поминутная аренда будет востребована у гостей Универсиады-2019.
Каршеринг также призван разгрузить улицы города от пробок, так как каждый арендованный автомобиль может заменить до 10 личных.
Доступ к управлению машиной можно получить через мобильное приложение. Стоимость услуги будет варьироваться от 3 до 8 рублей за минуту.
27 августа сообщалось, что волонтерами на Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске выразили желание стать уже около 35 тысяч человек.