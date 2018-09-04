В Красноярске появился каршеринг

Первый сервис поминутной аренды автомобилей появился в Красноярске, передает trk7.ru.

«Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы клиенты могли оставлять авто на платных парковках бесплатно», — пояснили представители каршеринговой компании.

Первым сервис опробовал глава города Сергей Еремин. По его словам, поминутная аренда будет востребована у гостей Универсиады-2019.

Каршеринг также призван разгрузить улицы города от пробок, так как каждый арендованный автомобиль может заменить до 10 личных.

Доступ к управлению машиной можно получить через мобильное приложение. Стоимость услуги будет варьироваться от 3 до 8 рублей за минуту.

27 августа сообщалось, что волонтерами на Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске выразили желание стать уже около 35 тысяч человек.

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