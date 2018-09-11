В Норильске открылась мастерская для обучения детей промыслам народов Севера

Мастерская для обучения подростков основам традиционных промыслов народов Таймыра «Олюко» открылась в Норильске на базе городского колледжа искусств, передает «Таймырский телеграф» во вторник, 11 сентября.

В ходе занятий, рассчитанных на школьников в возрасте от 12 до 16 лет, ребятам будут передавать навыки создания различных изделий из кости, в том числе предметов декоративно-прикладного искусства. Педагогами выступят представители коренных народов Севера.

Учащихся также ознакомят с традициями, легендами, особенностями национальных костюмов и орнаментов долган, нганасан и ненцев в ходе семинаров и экскурсий в музей. Проект создан при поддержке «Норникеля».

Ранее в марте сообщалось об издании на Ямале книги с фольклором хантов, собранным писательницей Зинаидой Лонгортовой.

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