Путин предложил сохранить действующий пенсионный возраст для коренных северян

Для представителей коренных малочисленных народов Севера возраст выхода на пенсию по старости должен остаться прежним. Об этом в обращении к россиянам в среду, 29 августа, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства также выступил за сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и ряда категорий граждан.

«Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю», — добавил Путин.

С учетом предложенных президентом поправок, пенсионный возраст для мужчин и женщин увеличится на пять лет: с 60 до 65 и с 55 до 60, соответственно. Однако многодетные матери получат право досрочного выхода на пенсию. С тремя детьми — на три года, с четырьмя — на четыре. Для тех россиянок, у кого пять и более детей пенсионный возраст останется прежним (55 лет).

В 2017 году семьям жителей Крайнего Севера, ведущим традиционный кочевой образ жизни, законодательно разрешили усыновлять детей-сирот. Ранее правила содержали обязательное требование ко всем приемным родителям о наличии постоянного места жительства.

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