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Семья ямальских кочевников впервые в истории усыновит ребенка

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Впервые в истории семья жителей Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих кочевой образ жизни, усыновит ребенка. Об этом на заседании регионального Общественного совета сообщила глава департамента по делам коренных северян окружной администрации Инна Сотруева, передает «Комсомольская правда на Ямале».

Процедура стала возможной после внесения в прошлом году поправок в федеральный закон, позволяющих усыновлять детей людям не имеющим постоянного места жительства.

Сотруева подчеркнула, что в Совете Федерации по итогам Дней Ямала предложили впредь ускорить рассмотрение законопроектов, касающихся прав тундровиков.

Ранее в октябре прошлого года сообщалось о рассмотрении в парламенте поправок, отменяющих запрет на усыновление детей северянами, живущими в чумах, так как по Жилищному кодексу они к жилым помещениям не относятся. Кочевникам теперь достаточно лишь предъявить в органах опеки документ от администрации, подтверждающий ведение ими кочевого образа жизни.

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