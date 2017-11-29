Ямальских педагогов научат работать в кочевой школе

Учителя в школе-интернате села Новый Порт Ямальского района начали изучать ненецкий язык, чтобы подготовиться к работе

с детьми кочевников, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По данным издания, занятия проходят в рамках элективного курса «Педагог кочевой школы». Ненецкий преподает учитель родного языка Зоя Салиндер. Обучение продолжится и в зимние каникулы. В рамках проекта учителей готовят для работы на летних кочевых площадках по предшкольной подготовке дошкольников к обучению в начальной школе. Об этом представителю губернатора в Ямальском районе Лидии Вэлло рассказала исполняющая обязанности директора школы-интерната Галина Кондратова.

Ранее с детьми занимались родители и шесть волонтеров — учеников 9-11 классов. Дошкольную подготовку прошли 11 детей.

В октябре стало известно, что члены петербургского ненецкого клуба переведут на язык ямальских ненцев комикс о панде по имени По, персонаж которой известен по мультфильму «Кунг-фу панда». Отмечалось, что участникам объединения приходится подключать воображение: у многих слов из произведения нет прямого перевода на ненецкий. Например, панду решили назвать пестрым медведем, а черепаху — каменной лягушкой.