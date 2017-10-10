Созданный по эскизу ямальской школьницы памятник «Сокол» открыли в Москве

В Москве открыли памятник «Сокол» в честь генерал-лейтенанта Павла Фитина, возглавлявшего внешнюю разведку СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 10 октября.

Монумент изготовлен по эскизу девятиклассницы из ямальского города Ноябрьск Татьяны Трилипко, который она отправила на конкурс «Мой земляк – Павел Фитин». В описании к нему школьница указала, что сокол был символом мужества и доблести у древних славян.

«Именно его биография – от майора государственной безопасности до генерал-лейтенанта – послужила стимулом для создания легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны»... — привели на сайте слова главы региона. — И наш святой долг – увековечить память этого великого человека, отдать дань признания герою страны, которое он заслужил еще при жизни. Ямальцы горды тем, что эскиз для композиции выполнила наша юная землячка», — говорится в поздравлении губернатора ЯНАО.