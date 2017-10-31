Кунг-фу панду переведут на ненецкий

Члены петербургского ненецкого клуба переводят на язык ямальских ненцев комикс о панде по имени По, сообщает «Ямал-Регион». Этот персонаж известен по мультфильму «Кунг-фу панда».

Участникам объединения приходится подключать воображение, ведь у многих слов из произведения нет прямого перевода на ненецкий. Например, панду решили назвать пестрым медведем, а черепаху — каменной лягушкой. «Мы просто делали ассоциацию с чем у нас похоже, то же самое с богомолом. У нас какие-то сложились ассоциации и в опросе мы это выяснили», — рассказала телеканалу студентка Анастасия Бобрикова.

Исследователи Александр Волковицкий и Александра Терехина отметили, что цель их работы — не только практиковать язык, но и расширить его применение за пределами традиционной культуры. В том числе поэтому было выбран этот комикс, ведь для его перевода иногда приходится не заимствовать слова, а изобретать их.

«Так чтобы это не было каким-то новоязом, понятным нам, нескольким людям тут собравшимся, а чтобы это действительно было в рамках существующих правил во всем их разнообразии самого ненецкого языка», — сказал Волковицкий.

Члены клуба уже перевели 12 из 25 страниц произведения. Работу планируется закончить в ноябре, после чего перевод выложат в интернет. К концу года они также планируют создать свой собственный комикс.