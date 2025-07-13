Россиян предупредили об аресте за появление в купальнике вне пляжа

Юрист Русяев предупредил россиян об аресте за появление в купальнике вне пляжа

Нахождение граждан в купальных костюмах в местах, не связанных с водоемами, может быть расценено как несоответствие внешнего вида нормам общественной нравственности и повлечь за собой штраф или арест. Об этом юрист Илья Русяев рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Юрист рассказал, что нахождение в купальнике в местах, не связанных с водоемами, например в городских парках, на улицах, детских площадках или в общественном транспорте, может повлечь за собой ответственность. Он объяснил, что демонстративное появление в купальнике в таких местах, особенно в присутствии детей, будет расценено как нарушение общественного порядка.

«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», — предупредил Русяев.

Эксперт указал, что в таком случае правонарушение повлечет за собой штраф от 500 до 1 000 рублей. Кроме того, за мелкое хулиганство предусмотрен арест на 15 суток, добавил он.

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