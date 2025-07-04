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13:48, 4 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор ягод

Правозащитник Комсолев: За сбор некоторых ягод грозит уголовная ответственность
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

За сбор некоторых ягод россиян могут посадить в тюрьму или оштрафовать на миллионы рублей. О наказании предупредил правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев, пишет 360.ru.

Эксперт напомнил, что собирать ягоды строго запрещено в национальных парках, заповедниках и других особо охраняемых природных территориях. В Московской области к ним относятся «Лосиный остров», «Журавлиная родина», долина реки Сетуни, нацпарк «Завидовский» и другие. Нарушителей оштрафуют на 3000-4000 рублей. Чтобы точно избежать наказания, нужно заранее проверять статус территории на сайте Минэкологии региона, посоветовал Комсолев.

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Штрафом также будет караться сбор ягод, которые занесены в Красную книгу России или региона, — в этом случае у нарушителя отберут урожай, а также потребует его заплатить 2500-5000 рублей. При сборе краснокнижных ягод в особо крупном объеме или для продажи предусмотрен штраф в 1 миллион рублей, до 480 часов обязательных и до двух лет принудительных работ. А если сбор таких ягод был групповым, участникам грозит лишение свободы на срок от 4 до 9 лет.

Ранее российских дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за выращивания некоторых грибов. Например, это панзолус, коноцибе и другие.

За выращивание их на даче грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от количества. Если грибов окажется больше 20, это будет считаться культивированием в крупном размере. В этом случае грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 231 УК РФ. Может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

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