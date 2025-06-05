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09:06, 5 июня 2025Экономика

Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за грибов

Юрист Георгиева: За выращивание на даче некоторых грибов можно получить штраф
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: suttirat wiriyanon / Shutterstock / Fotodom

Выращивание некоторых грибов на дачах грозит россиянам серьезным наказанием. В некотором случае речь может идти об уголовной ответственности. Об этом напомнила юрист Алла Георгиева, ее слова приводит агентство «Прайм».

Она рассказала, что это касается грибов, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин. Например, это панзолус, коноцибе и другие. За выращивание их на даче грозит административная или уголовная ответственность в зависимости от количества. Если грибов окажется больше 20, это будет считаться культивированием в крупном размере. В этом случае грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 231 УК РФ. Может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

Если грибов больше 200, то это уже считается культивированием в особо крупном размере. Так что наказание будет строже — лишение свободы на срок до восьми лет.

Если собирать некоторые грибы, можно получить штраф. Это касается занесенных в Красную книгу видов. К ним относятся мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый. В некоторых случаях штраф может достигать миллиона рублей.

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