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06:54, 13 июля 2025Бывший СССР

Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ

В подполье заявили, что Киев лишил выплат тысяч родных погибших солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Киевские власти под любыми предлогами лишают выплат родственников переданных Россией на Украину погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили РИА Новости в пророссийском подполье.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского отказывается выплачивать положенные им по украинскому же закону денежные компенсации», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, родственнику погибшего в Курской области бойца, тело которого было возвращено Россией, киевские власти отказали в выплате компенсации. При этом чиновники объяснили отказ отсутствием достоверных данных, включая свидетельские показания, подтверждающих, что этот военнослужащий погиб в боевых действиях.

«Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен», — заключил он.

Ранее появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию.

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