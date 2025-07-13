В подполье заявили, что Киев лишил выплат тысяч родных погибших солдат ВСУ

Киевские власти под любыми предлогами лишают выплат родственников переданных Россией на Украину погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили РИА Новости в пророссийском подполье.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского отказывается выплачивать положенные им по украинскому же закону денежные компенсации», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, родственнику погибшего в Курской области бойца, тело которого было возвращено Россией, киевские власти отказали в выплате компенсации. При этом чиновники объяснили отказ отсутствием достоверных данных, включая свидетельские показания, подтверждающих, что этот военнослужащий погиб в боевых действиях.

«Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен», — заключил он.

Ранее появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию.