Киевские власти под любыми предлогами лишают выплат родственников переданных Россией на Украину погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили РИА Новости в пророссийском подполье.
«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского отказывается выплачивать положенные им по украинскому же закону денежные компенсации», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, родственнику погибшего в Курской области бойца, тело которого было возвращено Россией, киевские власти отказали в выплате компенсации. При этом чиновники объяснили отказ отсутствием достоверных данных, включая свидетельские показания, подтверждающих, что этот военнослужащий погиб в боевых действиях.
«Люди понимают, что на смертях их родственников кто-то уже заработал, украл, сэкономил и возвращать им никто ничего не намерен», — заключил он.
Ранее появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию.