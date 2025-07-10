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22:22, 9 июля 2025Бывший СССР

На Украине начали сжигать тела погибших бойцов ВСУ в попытке избежать выплаты компенсаций

ТАСС опубликовал видео из крематория на Украине, где сжигают тела бойцов ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его публикует ТАСС.

На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию, поясняет агентство со ссылкой на представителей российских силовых структур.

16 июня Минобороны России отчиталось о передаче Киеву свыше 6000 тел бойцов Вооруженных сил Украины. В ответ Москва получила 78 тел российских солдат.

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