Ямальским кочевникам разрешат усыновлять детей-сирот

Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект, позволяющий кочевникам из Ямало-Ненецкого автономного округа усыновлять детей-сирот, сообщается на сайте региональной администрации в среду, 4 октября.

«Достигнута договоренность, что в конце октября – начале ноября проект пройдет третье чтение», — отметил депутат Григорий Ледков.

Действующее законодательство запрещает усыновлять детей лицам, не имеющим постоянного места жительства. При этом, по Жилищному кодексу, чум, в которых проживают северяне, к жилым помещениям не относится.

После принятия поправок эта категория граждан сможет предъявить документ, подтверждающий ведение ими образа жизни, выданный местной администрацией.

«Ребенок по закону будет обеспечен квартирой от государства, – комментировал инициативу губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин еще в 2014 году. — Надо лишь для тундровиков-кочевников упростить формальности его приема в семью. Это существенно изменит ситуацию с семейным устройством сирот из числа коренных во всех северных регионах Российской Федерации».

