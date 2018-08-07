На Чукотке решили создать программу по развитию народов Севера

Глава Чукотки Роман Копин заявил о необходимости разработки государственной программы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Копин обсудил проблему комплексной и устойчивой поддержки коренных малочисленных народов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, главной задачей в округе является обустройство национальных сел и создание комфортных условий жизни в условиях Арктики.

«Несмотря на то, что фактическая стоимость строительно-монтажных работ на Чукотке значительно выше не только среднероссийских показателей, но и средней стоимости по Дальнему Востоку, уровень участия федерального бюджета на экономическое и социальное развитие КМНС на Чукотке снизился с 2015 года в 4 раза», — рассказал Копин.

Губернатор также отчитался о состоянии здравоохранения в регионе, отметив, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей.

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