На Чукотке решили создать программу по развитию народов Севера

Глава Чукотки Роман Копин заявил о необходимости разработки государственной программы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Копин обсудил проблему комплексной и устойчивой поддержки коренных малочисленных народов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, главной задачей в округе является обустройство национальных сел и создание комфортных условий жизни в условиях Арктики.
«Несмотря на то, что фактическая стоимость строительно-монтажных работ на Чукотке значительно выше не только среднероссийских показателей, но и средней стоимости по Дальнему Востоку, уровень участия федерального бюджета на экономическое и социальное развитие КМНС на Чукотке снизился с 2015 года в 4 раза», — рассказал Копин.
Губернатор также отчитался о состоянии здравоохранения в регионе, отметив, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей.