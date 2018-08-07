69-я параллель
 
Последние новости
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Немцы продали сына педофилам и отправились за решетку
Найден огромный тайник с оружием времен Второй мировой войны
Китай попросил совета у террористов ради успокоения мусульман
Российские врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам
Украина уточнила нюансы прекращения железнодорожного сообщения с Россией
Актриса из «Сверхъестественного» избежала суда по обвинению в сексе с подростком
Призывы к убийствам в WhatsApp вынудили Индию задуматься о массовых блокировках
Лукашенко рассказал о дефиците мяса в России
Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека
Новости партнеров

На Чукотке решили создать программу по развитию народов Севера

Перейти в «Мою Ленту»
Село Лорино на Чукотке

Глава Чукотки Роман Копин заявил о необходимости разработки государственной программы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Копин обсудил проблему комплексной и устойчивой поддержки коренных малочисленных народов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, главной задачей в округе является обустройство национальных сел и создание комфортных условий жизни в условиях Арктики.

«Несмотря на то, что фактическая стоимость строительно-монтажных работ на Чукотке значительно выше не только среднероссийских показателей, но и средней стоимости по Дальнему Востоку, уровень участия федерального бюджета на экономическое и социальное развитие КМНС на Чукотке снизился с 2015 года в 4 раза», — рассказал Копин.

Губернатор также отчитался о состоянии здравоохранения в регионе, отметив, что средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
69-я параллель
69-я параллель11:25 5 августа

Чисто по-русски

Эти здания строили в России столетиями. Таких больше нигде нет
19:1626 июля

Камчатские крабы заполонили Кольский залив из-за жары

16:00 2 августа

Белые медведи переселились ближе к людям

17:07 6 августа

В пробуренной на Ямале скважине обнаружили останки древних растений и животных

69-я параллель09:4629 июля

«Обиженных пока не попадалось»

Над чем смеются в самом северном городе России
09:0626 июля

На Ямале открылся центр для развития медицинского волонтерства

17:11 3 августа

Надым и Салехард свяжет постоянная трасса

17:45 1 августа

Серый кит почесал брюхо и попал на видео

69-я параллель16:27 3 мая

«Здесь икра. Здесь невероятно крутая оленина»

Столичные шеф-повара об удивительной северной кухне
17:29 1 августа

Стала известная официальная зарплата врачей на Чукотке

20:4731 июля

Чукотке выделили более 400 миллионов рублей на больницы и кочевые дома

19:3118 июля

На поликлиники Архангельской области направят полмиллиарда рублей

Россия
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
Российские врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам
Состояние голодающего почти два месяца Сенцова резко ухудшилось
Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели
Путин дал добро на создание особой экономической зоны в Воронежской области
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Ким Чен Ын посмотрел на рыбу
«Моссад» заподозрили в убийстве важного сирийского ученого
Трамп пригрозил любителям Ирана жестким ответом
Европа испугалась грязных денег из России
Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
Российские корабли зашли в Ла-Манш
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией
Украина уточнила нюансы прекращения железнодорожного сообщения с Россией
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Президент Грузии предостерег от «сюсюканья» с Россией
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Украина оставила «Газпром» без денег
Названа причина сложных отношений России и Китая
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Россия обвинила Казахстан в поставках поддельной продукции
Россиянам разрешат получать посылки без паспорта
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Следователь сговорилась с адвокатом выманить у обвиняемого 10 миллионов рублей
Авторитет Сурик в одночасье стал должником главного вора России
Замкомандира взвода ДПС задержали за похищение человека
Новые следователи возьмутся за врача Мисюрину
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
В США рассказали о секретном оружии «Арматы»
Создан действенный препарат против старения
Названа неожиданная опасность популярных добавок
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Моуринью раскритиковал чемпиона мира и подтолкнул его к уходу из МЮ
Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв
Фанаты «Спартака» выступили с угрозами из-за трансфера футболиста-наркомана
Смолова будут судить
Все материалы
Культура
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»
Раскрыта причина драки приезжих из Белоруссии со звездой «Такси»
Звезду «Такси» Сами Насери избили в Москве
Избившими звезду «Такси» оказались приезжие из Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Заводы по производству iPhone оказались заражены
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Мужчина выдумал издевательскую игру с официанткой и разгневал пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Мать Тимати одела родину русского рэпа
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Акула убила туриста в Египте
Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
Лиса атаковала пенсионерку и сломала ей палец
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Все материалы
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Восстановленный спорткар Marussia оценили в 10 миллионов рублей
Volkswagen представил двухэтажный дом на колесах
Volkswagen построит для России 500 двухцветных седанов Polo
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы