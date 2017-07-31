В России создали фонд поддержки малочисленных народов Севера

По поручению президента России Владимира Путина создан фонд поддержки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом рассказали изданию «Таймырский телеграф» в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС), выступившей с такой инициативой

Фонд будет аккумулировать средства для финансировать деятельности этой ассоциации. Деньги также пойдут на то, чтобы представители этих народов могли получить юридическую помощь от высококвалифицированных специалистов.

По словам главы Ассоциации КМНС Григория Ледкова, фонд позволит «реализовывать масштабные проекты, направленные на сохранение и развитие традиционного образа жизни, языка и культуры».

Кроме федеральных и региональных учреждений, партнерами фонда станут международные организации, занимающиеся проблемами народов севера.