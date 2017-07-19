Депутаты Ямала попросили разрешить усыновлять детей коренным северным народам

Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) просят Госдуму рассмотреть поправки в Семейный и Гражданский кодексы России, которые позволят представителям коренных малочисленных народов Севера усыновлять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламент ЯНАО.

«В Государственную думу на рассмотрение направлена законодательная инициатива ямальских депутатов о внесении изменения в статью 271 Гражданского процессуального кодекса РФ и статью 127 Семейного кодекса, которая предоставит возможность усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, представителям коренных малочисленных народов», — отметили в парламенте.

Сейчас представители малых коренных народов не могут усыновлять детей из-за отсутствия постоянного места жительства. Исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания, традиционное для них жилище — чум — по действующему законодательству не относится к жилым помещениям.