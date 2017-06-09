Ученые выпустят диалектический атлас распространенных на Ямале языков

Сотрудники Научного центра изучения Арктики в Салехарде и Института филологии РАН создадут к концу года атлас уральских языков, распространенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

«Работа над ним велась в течение нескольких лет. В сборе материала участвовали филологи СО РАН и наши ямальские специалисты», — отметил собеседник агентства.

Атлас включает данные об отдельных диалектах четырех языков: ненецкого, селькупского, коми-зырянского и хантыйского.

По данным салехардского центра, ЯНАО представляет особый интерес для лингвистов со всего мира. В марте округ посетил японский ученый Ре Мацумото, создающий учебник и словарь ненецкого на своем языке. На Ямале он встречался с представителями Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе проживает около 42 тысяч представителей коренных народов, 17 из них продолжают вести традиционный кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством.

