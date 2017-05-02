На встрече Арктического совета презентуют книгу о северной кухне

Книга о кулинарных традициях коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет презентована на встрече Арктического совета на Аляске 11 мая, сообщает этом ТАСС.

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Книгу издадут тиражом шесть тысяч экземпляров на русском и английском языках. «Мы ее назвали "Кулинарная книга арктических народов". Она связана, прежде всего, с традиционными знаниями этих народов в области культуры питания, в области природопользования. Книга сейчас находится в печати и будет представлена министрам иностранных дел на министерской встрече Арктического совета», — рассказал председатель правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев.

Отмечается, что в книге будут представлены рецепты 17 народов. Ее цель — продемонстрировать богатство культуры коренных народностей. «Это знания, которые веками, тысячелетиями накапливались, использовались и успешно используются», — заметил Погодаев.

Арктический совет — это межправительственная организация арктических государств, учрежденная в 1996 году. Членами совета являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.